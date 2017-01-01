7 TÜBİTAK çalışanı FETÖ'den tutuklandı
Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 8 TÜBİTAK çalışanından 7'si tutuklandı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlarda, meslekten ihraç edilen 8 TUBİTAK, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyede işlemleri tamamlanan TÜBİTAK çalışanlarından 7'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(GY-ÖK-Y)
05.05.2017 17:24:31 TSI
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