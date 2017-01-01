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Vali Toprak'tan kan bağışına destek



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 'Kan bağışı hayat kurtarır' sloganıyla düzenlenen kampanya, Vali Cüneyit Orhan Toprak da destek verdi.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde stant kuran Kızılay ekibinin bağış kampanyasına Hakkarili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu da kan bağış standını ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler.

Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Vali Toprak, herkesi kan vermeye davet etti.

Yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak kan bağışı yapan ve altın ödülleri bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Hakkari'de yöre halkı tarafından sevilen ve sayılan İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ise, kan bağışında bulunarak herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

(FT-MSA-Y)



05.05.2017 17:24:07 TSI

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