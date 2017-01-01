Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Arvas, toprağa verildi
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VAN (İHA) - Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Arvas, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verildi.
Olay dün, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Çalışma nedeniyle tek yönden verilen yolda seyreden Selahattin Arvas (34) idaresindeki 65 BD 320 plakalı hafif ticari kamyonet, karşı yönden gelen Burhan T. yönetimindeki 44 PS 473 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonla çarpışması sonucu Arvas, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yakınları, işlemlerin ardından Keskin Devlet Hastanesi morgunda olan Arvas'ın cenazesini alarak defnetmek üzere ilçeden ayrıldılar. Gavsı Hizan-i (Şeyh Seyyid Sebgatullah Arvasi)'nin torunu olan Şafi Arvas'ın oğlu Selahattin Arvas, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde sabah saatlerinde kalabalık bir cemaat ile toprağa verildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
05.05.2017 17:24:39 TSI
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