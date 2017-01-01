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Sınırda Sesler 7 Aralık Üniversitesinde Şiir Şair Buluşması etkinliği

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:16
Sınırda Sesler 7 Aralık Üniversitesinde Şiir Şair Buluşması etkinliği
Sınırda Sesler 7 Aralık Üniversitesinde Şiir Şair Buluşması etkinliği

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Sınırda Sesler I. Şiir-Şair Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve eşi Emine Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Yasak ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli şairlerden Prof. Dr. Alim Yıldız, Ali Genç, Bahtiyar Aslan, Bestami Yazgan, Bilal Tırnakçı, Cengizhan Orakçı, Hüseyin Akın, İbrahim Yasak, Mehmet Aycı, Mehmet Yıldız, Muhammed Hüküm, Nazım Payam, Özcan Ünlü ve Şakir Kurtulmuş birbirinden güzel şiirlerini seslendirdiler.
Programda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da "Yağmurla Gelen" ve "Yalnızlık Senfonisi" isimli şiirlerini seslendirdi.
Şiir dinletisinin ardından konuk şairlere Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi ve üniversitemize özgü bir hediye takdim edildi.
Program sonunda tüm şairler ve Rektör Karacoşkun isteyenler için "Sınırda Sesler" adlı şiir kitabını imzaladı.
(MAD-SD-Y)

05.05.2017 17:24:52 TSI
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