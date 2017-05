YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye Belediyesinden Kat'ül Amare Zaferi konferansı

Haliliye Belediyesinden Kat'ül Amare Zaferi konferansı



ŞANLIURFA (İHA) - Kut'ül Amare Zaferinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, kazanılan zaferi anlattı.

Haliliye Belediyesi tarafından Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen Kut'ül Amare Zaferi konferansına Başkan Fevzi Demirkol'un yanı sıra Vali Güngör Azim Tuna, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bahattin Yıldız ile kurum müdürleri, bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kut'ül Amare Zaferinin anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından kürsüye çıkarak konuşan Başkan Demirkol, gençlerin milli ve manevi değerle donatılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kut'ül Amare'nin Haliliye'de her yıl bayram olarak kutlanması için geçen yıl meclis kararı aldıklarının altını çizen Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak 30 Mart 2014 sonrasında göreve başladığımızda, şu ifadelerle göreve başladık. Tarihimizi ve kültürel değerlerimizi kaybetmeyeceğiz, yaşanması mümkün olanları yaşatacağız, yaşanması mümkün olmayanları da kayıt altına alacağız. Şunu söyledik, ilklerin belediyesi olacağız, ilk olacağız ama tek olmayacağız. Çünkü bizim ilk olarak başlattığımız hizmetleri, Şanlıurfa ilinde ve dışarıda daha sonrasında devam ettirecek yöneticilerimiz, bizden sonra başlatacak başka kurumlar olacaktır. Bu bağlamda tarihimize, kültürümüze ve milli manevi değerlerimize vermiş olduğumuz değerden dolayı hedef kitlemiz gençler oldu. Bu bakımdan gençlerimizi çağımız bilgi çağı olduğu için bilgi çağına hazırlamak ama bu bilgi çağına hazırlanırken de, milli ve manevi değerlerini öğretme çabasındayız. Haliliye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerde milli değerlerimizi öğretirken Şanlıurfa'nın kurtuluşu, Çanakkale ve bunun yanında diğer zaferlerimizle birlikte Kut'ül Amare yer almaktadır. Bugün biz Haliliye Belediyesi olarak geçen sene meclisimizde aldığımız bir karar doğrultusunda Kut'ül Amare Zaferinin Haliliye'de her sene bayram olarak kutlanmasını kararlaştırdık. Bu kararı alan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Haliliye'de Kut'ül Amare her sene kutlanacaktır" dedi.

"Kut'ül Amare Zaferine dair milli hafızamızı tazelemek istiyoruz"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Vali Güngör Azim Tuna da, Başkan Demirkol'un ardından kürsüye çıkarak Kut'ül Amare Zaferini anlattı. Haliliye Belediyesine bu zaferi unutturmayarak, her yıl bayram olarak kutladıkları için teşekkür eden Vali Tuna, "Şanlıurfa Valiliği olarak biz tarihi, köklerimizi; bir nostalji duygusuyla yad etmek için değil, günlük hayatımızın merkezine getirmek ve geleceğe akan zaman içinde yüreklerimize nakşetmek için, yaşamayı hedefliyoruz. Bugün burada siz değerli kardeşlerimle hep birlikte mazimizde olan şanlı bir zafere, Kut'ül Amare Zaferine dair milli hafızımı tazelemek istiyoruz. Daha doğrusu hafızamızdan adeta silinen, unutulan, hatta unutturulan bu zafer, aslında tarihimizde kayıtlı sayısız zaferden biridir" şeklinde konuştu.

15 Temmuzdaki hain darbe girişiminde Kut'ül Amare'de olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinin altını çizen Vali Tuna, "Çünkü Kut'ül Amare'deki o millî heyecan hâlâ taptaze durmaktadır. Buna 15 Temmuz'da hep birlikte şahit olduk. Millî iradeyi yok etmek için milleti darp eden hainlere millet, cevabını tokat gibi yapıştırmış; ipleri efendilerinde olan kuklalara gereken dersi vermiştir. Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi analar kınalı kuzularını 15 Temmuz'da da meydanlara ya şehit ya gazi olsun diye göndermiştir" ifadelerini kulandı.

05.05.2017

