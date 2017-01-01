Bozüyük Belediye Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
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Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı yapılan ikinci birleşimin ardından sona erdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın başkanlığında tek gündem maddesi ile toplanan Mecliste imar komisyonu tarafından ek süre talep edilen "3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 ve 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişliği talebi" görüşüldü. İlgili madde hakkında hazırlanan imar raporunun okunmasının ardından yapılan oylama sonrasında imar planı değişikliği talebi oy çokluğu ile kabul edildi.
(FSİ-Y)
05.05.2017 17:26:51 TSI
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