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Haliliye'de halk günü toplantısı yapıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin her ayın ilk cuma günü düzenlediği halk günü toplantıları kapsamında Mayıs ayı toplantısı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Fevzi Demirkol'un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Günü Toplantıları, her ayın ilk Cuma günü olarak devam ediyor. Mayıs ayının ilk Cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Halk Günü Toplantısı Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.

Vatandaşların talepleri, başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı.

(BB-OE-Y)



05.05.2017 17:28:38 TSI

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