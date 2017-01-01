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Çorum Belediyesi 7. Kitap ve Kültür Günleri başladı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı ve Kültür Günleri başladı.

Çorum belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Kitap ve Kültür Günlerine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, kitap fuarlarıyla insanlara ışık olmayı amaçladıklarını söyledi. Kitap fuarında bir kültür platformunun da oluştuğunu belirten Başkan Külcü, yazarlar öğrencilerle ve halkla buluştuğunu ifade etti.

Belediyeciliğin sadece alt yapı yatırımlarından ibaret olmadığını vurgulayan Külcü, şehrin kültürel etkinliklerine de, sosyal hizmetlerine de belediyelerin ilgi göstermesinin gerektiğinin altını çizdi. Külcü, kendilerinin de bu inançla yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduklarının altını çizdi.

Günlük çalışmalarla devletin, milletin geleceğinin tayin edilemeyeceğini anlatan Başkan Külcü, "2012 yılından bugüne düzenli olarak kitap okuma çalışması yapıyoruz. Lise çağındaki çocuklarımıza kitap alıyoruz. Yıl boyunca kitap okuyorlar. Gençlerimiz üzerinden devletin, milletin geleceğine yatırım yapıyoruz. Sadece günlük çalışmalar yaparsak devletin, milletin geleceği yeri tayin edemeyiz. Gençlerimiz okusunlar, anlasınlar. Birbirleriyle müzakere etsinler. Kendi kendileriyle muhakeme etsinler. Etsinler ki iyiyi, doğruyu bulsunlar. Bunu yapmadığınız zaman, aklımızı kullanmadığımız zaman yanlış yola sapıyoruz. Diğer canlılardan en büyük farkımız akıl sahibi olmamızdır. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Bugün Allah adına iş yaptığını söyleyen, Allah rızası adına iş yaptığını söyleyen bazı tipler Allah'ın kitabını okutmaktan çok kendi kitaplarını okutuyorlar Vermişler çocukların eline kitabı sabah 30 sayfa akşam 30 sayfa. Birbirlerinin adeta fotokopisi tipler geliyorlar sohbet neyi anlatıyor hocasının söylediklerini. Halbuki peygamber efendimiz veda hutbesinde ne söylüyor size iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzdan sapmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir diyor. Bizim sımsıkı sarılacağımız emanetlerimiz rehberlerimiz bellidir. Halbuki o hocalar öyle istemiyorlar. Onlar tek tip insan modeli oluşturmak istiyorlar. Biz sizin yerinize düşünür karar veririz, siz bizim dediklerimizi yapın diyorlar. O tipler zaman içerisinde efendisinin dediğini değerlendirmeden mankurtlaşıyorlar. Bizim bu tiplerden kurtulmamız lazım. Bu tiplerden kurtulmamız içinde doğru kaynaklardan beslenmemiz lazım.

Kitap fuarlarıyla milletin önünü açmaya, ışık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Türk milletinin bir irfan medeniyetinin mirasçısı olduğunu hatırlatan Başkan Külü, "Biraz geçmişimizden koptuk. Bizim hem bugüne ilişkin mesuliyetimiz hem tarihe karşı mesuliyetimiz var. Tarihe karşı mesuliyetimiz ecdadımızın bize bıraktığı emanetlerdendir. Onlar irfan medeniyeti kurdular. Ecdada layık bir nesil olarak onların torunları olarak aynı onlar gibi irfan,adalet ve medeniyetini inşa etmek zorundayız. Onun için önce kendimizi inşa etmek zorundayız. Kendini eleştirmeyen, düzeltmeyen insanın dünyayı değiştirme imkanı olur mu. 200 yıldan beri daha çok okuyan, araştıran daha çok araştıran Batı önümüzde. Onları yakalamak ve geçmek zorundayız. Çünkü onların dünyası ve medeniyeti sadece elde etmek istediklerini almak ve kazanmak üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasından sonra kitap fuarının açılışını dualarla gerçekleştiren Başkan Külcü ve beraberindekiler, stantları ziyaret ederek, sergilenen kitaplar hakkında bilgi aldı. Başkan Külcü, Hürriyet Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na tüm Çorumluları davet etti.

(MMY-BÖ)



05.05.2017 17:29:21 TSI

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