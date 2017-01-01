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Biçerdöver sertifikaları törenle dağıtıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:21
Biçerdöver sertifikaları törenle dağıtıldı
Biçerdöver sertifikaları törenle dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Biçerdöver Operatör yetiştirme kursuna katılan 14 kursiyer sertifikalarını aldı.
Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Biçerdöver Operatör yetiştirme kursu tamamlandı. Sertifika dağıtım törenine Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürü Mustafa Özen, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Korkuteli İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan ve kursiyerler katıldı.
Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, amaçlarının vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu ve bu amaçla ellerinden ne gelirse yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Taşkan, kursun açılmasındaki desteklerinden dolayı İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, belgelerin hayırlı olmasını diledi.
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen de, Korkuteli'nin 650 bin dekar hububat ekiliş alanıyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Hasatta en önemli hususun dane kaybının önlenmesi olduğuna işaret eden Özen, kurs ile edinilen bilgiler ışığında daha bilinçli bir biçimde hasat yapılabileceğini belirtti.
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ise "Korkuteli'nde ki tüm vatandaşlarımız tarımı ve hayvancılığı bilerek, isteyerek yapmakta. Müdürlüklerimizin ortaklaşa düzenlediği kurslar sayesinde, teknolojiyle, bilgi üretimle buluşturuldu" dedi.
14 Kursiyerin katıldığı 338 saat teorik ve uygulamalı eğitimleri sonrası kursiyerler belgelerine kavuştu.
(AD-Y)

05.05.2017 17:30:11 TSI
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