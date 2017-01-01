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Kayıt dışı istihdama dikkat çekildi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve İl Özel idaresi tarafından desteklenen "Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi" başlıklı bilgilendirme semineri, Akçakoca Yerleşkesindeki akademik, idari personeller ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Züleyhan Baran tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, özellikle staj döneminde çalışacak öğrenciler için faydalı ve pratik bilgiler anlatıldı.

Öğrencilerin konuyla ilgili farkındalıklarının arttırılması hedeflenen etkinlikte, ülkemizdeki kayıt dışı istihdam sorunları hakkında önemli bilgilere ve istatistiklere yer verildi. Seminerde, öğrencilerin staj dönemlerinde ve okul sonrası iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri; iş kanunları, sosyal güvenlik mevzuatları ve iş hayatını düzenleyen yasalar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Öğrencilerin iş hayatı öncesi, özellikle iş kanunları konusunda bilgilerinin arttırılması amaçlanan seminer, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlileri Kaan Türkay ve Züleyhan Baran tarafından katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

(AY)



05.05.2017 17:32:52 TSI

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