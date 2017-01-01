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Vali Çelik'in Hıdırellez Bayramı mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, Hıdrellez'in Türk dünyasında yazın başlangıcı olarak kabul edilen ve her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olduğunu belirtti. Çelik mesajında, "Yüzlerce yıldır zengin kültür birikimi ve değerlerine sahip Türk milleti olarak, geleneklerimize uygun kutladığımız Hıdrellez Bayramı, esas itibariyle bizlere doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı, onu korumamız gerektiğini hatırlatmakta ve ayrıca insanlar arasında birlik ve beraberliği de pekiştirerek, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişle geleceğimiz arasında önemli bir köprü görevini yerine getiren bu önemli ve özel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek de hepimizin görevidir. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez Bayramının Eskişehirli hemşerilerime sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA-KÇ)



05.05.2017 17:33:18 TSI

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