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Jandarmadan sahte muayene uyarısı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği yol kontrolünde iki tana sahte muayenesi olan araç yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrollerinde iki tane sahte muayenesi olan araç yakaladı. Sahte muayene ile ilgili olarak 2 araç sürücüsü Jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Korkuteli ilçesinde muayeneleri sahte olduğu belirlenen araçlar jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri de, araç sahiplerini sahte muayene işlemi yapan kişi veya organizasyonlara karşı vatandaşları uyardı. Bu kişilerin resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem görecekleri öğrenilirken, yasal bir zorunluluk olan araç muayenesinin sahte belgeler ile yapılmış olmasının, hukuki ve cezai yaptırımları da beraberinde getirdiğinin altını çizen jandarma ekipleri, bu konuda Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinin Son derece açık olduğunu ifade edildi.

(AD-SÇ-Y)



05.05.2017 17:35:08 TSI

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