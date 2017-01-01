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KUDAKA'nın 87'nci yönetim kurulu toplantısı Bayburt'ta yapıldı



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BAYBURT (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın 87'nci Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in aylık Ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantı; Ajans iş ve işleyişine ilişkin genel değerlendirmeler yapılması ve 2018 yılı Ajans bütçesinin hazırlanmasına yönelik Genel Sekretere yetki verilmesiyle devam etti. Çeşitli konularda yapılan fikir alışverişinin ardından sona eren toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı sonrasında Vali İsmail Ustaoğlu ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Taşhan'da düzenlenen imza günü ve kitap şenliğine katıldı. Kitapların bulunduğu stantlarda bir süre dolaşan Vali İsmail Ustaoğlu ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş, organizasyon düzenleyicisi Nihat Purut'tan bilgi aldı. Şenlikte imza gününe katılan Adalet ve Kalkınma Partisi eski Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Vali İsmail Ustaoğlu ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a yazarı olduğu "İrşadi" isimli kitabı hediye etti.

(YY-AT-Y)



05.05.2017 17:37:07 TSI

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