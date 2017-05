YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çelik'in Karayolları Trafik Güvenliği Haftası mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azmi Çelik, trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla Türkiye'nin de üye olduğu konsey tarafından mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftanın "Uluslararası Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" olarak kabul edildiğini belirtti. "Toplumumuzda ve her bireyin yaşamında karayolu trafiğinin önemli bir yeri bulunmaktadır" diyen Vali Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız başta olmak üzere bütün toplumda trafik bilincinin oluşturularak, trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelen can ve mal kaybının en az seviyeye çekilmesi için, yıl boyu yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanında, tüm bireylerin dikkatlerinin yeniden bu noktaya çekilmesi amaçlanarak ülkemizde de her yıl Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlandığından, bu yıl ilimizde 06 - 14 Mayıs tarihlerindeki hafta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olarak, hafta boyunca "Trafikte Saygı" teması kapsamında eğitici ve önleyici faaliyetlere ilişkin etkinliklerde bulunulacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilk, orta ve lise olmak üzere 237 okulda trafik güvenliğiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulunulmuştur. Trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, trafik ekiplerimiz tarafından gece, gündüz demeden kazaları önleyici kontrol hizmetleri de yürütülmektedir. Sürdürdüğümüz eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşması ancak sürücü, yaya ve yolcuların trafik kurallarını bütünüyle benimsemeleri ve bu konuda duyarlı davranmaları ile mümkündür."

(İHA-KÇ)



05.05.2017 17:40:09 TSI

