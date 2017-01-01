ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Çelik'in Karayolları Trafik Güvenliği Haftası mesajı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:31
Vali Çelik'in Karayolları Trafik Güvenliği Haftası mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Azmi Çelik, trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla Türkiye'nin de üye olduğu konsey tarafından mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftanın "Uluslararası Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" olarak kabul edildiğini belirtti. "Toplumumuzda ve her bireyin yaşamında karayolu trafiğinin önemli bir yeri bulunmaktadır" diyen Vali Çelik, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız başta olmak üzere bütün toplumda trafik bilincinin oluşturularak, trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelen can ve mal kaybının en az seviyeye çekilmesi için, yıl boyu yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanında, tüm bireylerin dikkatlerinin yeniden bu noktaya çekilmesi amaçlanarak ülkemizde de her yıl Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlandığından, bu yıl ilimizde 06 - 14 Mayıs tarihlerindeki hafta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olarak, hafta boyunca "Trafikte Saygı" teması kapsamında eğitici ve önleyici faaliyetlere ilişkin etkinliklerde bulunulacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilk, orta ve lise olmak üzere 237 okulda trafik güvenliğiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulunulmuştur. Trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, trafik ekiplerimiz tarafından gece, gündüz demeden kazaları önleyici kontrol hizmetleri de yürütülmektedir. Sürdürdüğümüz eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşması ancak sürücü, yaya ve yolcuların trafik kurallarını bütünüyle benimsemeleri ve bu konuda duyarlı davranmaları ile mümkündür."
(İHA-KÇ)

05.05.2017 17:40:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Çelik'in Hıdırellez Bayramı mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJI
Büyükşehir'den skandal görüntülere açıklama
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA
ESOGÜ'de Dünya Ebeler Günü etkinliği düzenlendi
YEREL

ESOGÜ'DE DÜNYA EBELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Cam Sanatları Merkezi cam meraklılarını bekliyor
YEREL

CAM SANATLARI MERKEZİ CAM MERAKLILARINI BEKLİYOR
Eskişehir şiir buluşması başlıyor
YEREL

ESKİŞEHİR ŞİİR BULUŞMASI BAŞLIYOR
TEV'in burslu öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL

TEV'İN BURSLU ÖĞRENCİLERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Doğa örtüsü toprak korunmalı
YEREL

DOĞA ÖRTÜSÜ TOPRAK KORUNMALI
Bu fuar sanayi ve akademiyi bir araya getirdi
YEREL

BU FUAR SANAYİ VE AKADEMİYİ BİR ARAYA GETİRDİ
Anneler Günü çiçeği Espark'tan
YEREL

ANNELER GÜNÜ ÇİÇEĞİ ESPARK'TAN
Gökmeydan Kız Kur'an Kursu'ndan Bed-i Hıfz Merasimi
YEREL

GÖKMEYDAN KIZ KUR'AN KURSU'NDAN BED-İ HIFZ MERASİMİ
İnönü'de 'Çocuk Odaklı Çalışan Kurumların Koordinasyonu Çalıştayı'
YEREL

İNÖNÜ'DE 'ÇOCUK ODAKLI ÇALIŞAN KURUMLARIN KOORDİNASYONU ÇALIŞTAYI'
Dr. Barçın'dan kutlama mesajı
YEREL

DR. BARÇIN'DAN KUTLAMA MESAJI
Eskişehir Gökpınar Barajı'nda yüzde 27 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı
YEREL

ESKİŞEHİR GÖKPINAR BARAJI'NDA YÜZDE 27 FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE ULAŞILDI
Kırka'da sabah namazı buluşmaları devam edildi
YEREL

KIRKA'DA SABAH NAMAZI BULUŞMALARI DEVAM EDİLDİ
Çocuklar AB Daimi Temsilciliği'nde konser verdi
YEREL

ÇOCUKLAR AB DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ'NDE KONSER VERDİ
6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Anadolu Üniversitesi'nde
YEREL

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE
Çocuk odaklı çalışan kurumların koordinasyonu çalıştayı İnönü'de
YEREL

ÇOCUK ODAKLI ÇALIŞAN KURUMLARIN KOORDİNASYONU ÇALIŞTAYI İNÖNÜ'DE
Ödül alan Hukuk Fakültesi öğrencileri Rektör Gündoğan'ı ziyaret etti
YEREL

ÖDÜL ALAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ REKTÖR GÜNDOĞAN'I ZİYARET ETTİ
Öğrenciler onur ve yüksek onur belgelerini Rektör Gündoğan'ın elinden aldılar
YEREL

ÖĞRENCİLER ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGELERİNİ REKTÖR GÜNDOĞAN'IN ELİNDEN ALDILAR
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kızılay kan bağışında Türkiye birincisi
YEREL

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ KIZILAY KAN BAĞIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Geleneksel &quot;Hayvan Sevgisi&quot; Resim Yarışması sonuçlandı
YEREL

GELENEKSEL "HAYVAN SEVGİSİ" RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI
Sarıcakaya ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde biz de varız diyecek
YEREL

SARICAKAYA İLÇESİ, MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİZ DE VARIZ DİYECEK
Han'da 3'üncü Sanat Festivali başlıyor
YEREL

HAN'DA 3'ÜNCÜ SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR
Mermercilerin sanayi sitesi isteği
YEREL

MERMERCİLERİN SANAYİ SİTESİ İSTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...