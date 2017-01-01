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Elazığ'da Hıdırellez coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Hıdırelez nedeniyle düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri Kültür Park'ta yapıldı. Etkinlikler Elazığ Belediyesi Mehter takımının gösterisi ile başladı. Gençlik merkezi halk oyunları ekibinin ardından kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynandı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda vatandaşlar ile protokol üyeleri halay çekerek doyasıya eğlendi.

Hıdrellez'in Kültür ve Turizm Bakanlığınca bütün yurtta bir şenlik havası içerisinde kutlandığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak temel amacımız unutulmaya yüz tutan bu bayramı tekrar coşkulu bir şekilde şenlik havasında yaşamak ve yaşatmaktır. Bu manada karanlıklardan uzaklaşıp aydınlıklara eriştiğimiz, hüzünden kurtulup sevince ulaştığımız bir gün anlamı taşıdığı için önemlidir. Hıdrellez kışın bitip baharın başladığı ve umutların yeşermeye başladığı bir bayram olması münasebetiyle toplumumuzda önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(CK-HİV-Y)



05.05.2017 17:42:28 TSI

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