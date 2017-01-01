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Oryantiring Grup Müsabakaları Malatya'da yapılacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:37
Oryantiring Grup Müsabakaları Malatya'da yapılacak
Oryantiring Grup Müsabakaları Malatya'da yapılacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - 14 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup Müsabakaları Malatya'da yapılacak.
23 ilden 77 takım ve yaklaşık 450 sporcunun katılacağı yarışmalarda küçükler kız ve erkek, yıldızlar kız ve erkek kategorilerinden dereceye giren ilk 4 sporcu Mayıs ayı içerisinde Türkiye şampiyonasına gidecek. Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte yapılan organizasyonla ilgili bilgiler veren Türkiye Oryantring Federasyonu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Güllü, "Bu tür organizasyonlarla hem Malatya'da hem bölgede oryantiringin tanıtımını ciddi anlamda sağladık. İnsanlar önceden adını duyunca bunun bir spor branşı olduğunu bile bilmiyorlardı. Ancak şimdi yön bulmanın ve bunun da rotalarlar gerçekleştiğini teknik konulara kadar biliyorlar. Hatta Malatya ve çevre illerde lisanslı sporcu sayımızda da antrenör sayımızda da ciddi artışlar var. Ankara'dan sonra Malatya'nın bu branşta ciddi anlamda sivrildiğini söylemek mümkün. 14 Mayıs'ta yapacağımzı organizasyonda yine oldukça önemli. Başarılı geçmesi için tüm önlemlerimizi aldık hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
(MT-SD-Y)

05.05.2017 17:45:53 TSI
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