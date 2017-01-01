ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Miniklerin spor eğitimleri sona erdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:37
Miniklerin spor eğitimleri sona erdi
Miniklerin spor eğitimleri sona erdi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan "Sporla Büyüyoruz" projesi ile anaokullarında başlatılan spor eğitimleri sona erdi.
"Sporla Büyüyoruz" projesi kapsamında Bozüyük Belediyesi'nin kendi alanlarında deneyimli antrenörleri tarafından Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Bozüyük Anaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere verilen spor eğitimleri sona erdi. Eğitimlerin sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan miniklere Bozüyük Belediyesi tarafından madalya verildi. Madalya töreninin ardından antrenörleriyle birlikte balonlarla oynayan minikler neşe dolu, eğlenceli, güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.
Yaz ve kış dönemi yapılan spor okullarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren anaokullarında da spor eğitimi vermeye başlayan Bozüyük Belediyesi bu proje ile minik öğrencilerin sporla iç içe büyümelerini ve küçük yaşta sağlıklı bir hayata alışmalarını amaçlıyor. Minik öğrenciler için oldukça eğlenceli geçen dersler koordinasyon ve eğitsel oyunlar eşliğinde yapılıyor. Deneyimli antrenörler gerçekleştirdikleri derslerde ayrıca minikleri performanslarına göre değerlendirerek yetenekli oldukları branşlarda eğitim almaları için yönlendiriyor.
(FSİ-Y)

05.05.2017 17:46:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyük'te Erzurum Bayburt Günleri başladı
YEREL

BOZÜYÜK'TE ERZURUM BAYBURT GÜNLERİ BAŞLADI
Bozüyük Belediye Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ
Kamyonet sürücüsü direksiyon başında uyukladı
YEREL

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUKLADI
Başkan Bakıcı bahar bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN BAKICI BAHAR BAYRAMINI KUTLADI
Bozüyük'te 304 sahipli köpek aşılandı
YEREL

BOZÜYÜK'TE 304 SAHİPLİ KÖPEK AŞILANDI
Vezirhan'da elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL

VEZİRHAN'DA ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR
İl Genel Meclis birleşimine Küresel Siyaset Kulübü öğrencileri de katıldı
YEREL

İL GENEL MECLİS BİRLEŞİMİNE KÜRESEL SİYASET KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI
Bilecik'te artık her binanın bir kimliği olacak
YEREL

BİLECİK'TE ARTIK HER BİNANIN BİR KİMLİĞİ OLACAK
Genç milli güreşçiler Bilecik'te kampta
YEREL

GENÇ MİLLİ GÜREŞÇİLER BİLECİK'TE KAMPTA
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Bakan Kaya'ya ziyaret
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI KARABIYIK'TAN BAKAN KAYA'YA ZİYARET
Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Unutulmaya yüz turmuş çocuk oyunları Bilecik'te hayat buldu
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TURMUŞ ÇOCUK OYUNLARI BİLECİK'TE HAYAT BULDU
Başkan Yalçın ve Rüstem Akar turizmi değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN VE RÜSTEM AKAR TURİZMİ DEĞERLENDİRDİ
Başkan Yaman'dan Başkan Yalçın'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN BAŞKAN YALÇIN'A ZİYARET
Pazaryeri Belediyesi'ne ait iş makinesi bakıma girdi
YEREL

PAZARYERİ BELEDİYESİ'NE AİT İŞ MAKİNESİ BAKIMA GİRDİ
Mehteran takımı eşliğinde Hıdrellezi kutladılar
YEREL

MEHTERAN TAKIMI EŞLİĞİNDE HIDRELLEZİ KUTLADILAR
Belediye başkanları Osmaneli'de bir araya geldi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANLARI OSMANELİ'DE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Bakıcı vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BAKICI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Atletizmde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL

ATLETİZMDE DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ
Eğitimci ve Tv programcısı Cihat Şener Bozüyük'te öğrencilerle buluştu
YEREL

EĞİTİMCİ VE TV PROGRAMCISI CİHAT ŞENER BOZÜYÜK'TE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
AÖF Bilecik'teki öğrencileri bilgilendiriyor
YEREL

AÖF BİLECİK'TEKİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRİYOR
Bilecik'in Tarihi Coğrafyası isimli sergi açıldı
YEREL

BİLECİK'İN TARİHİ COĞRAFYASI İSİMLİ SERGİ AÇILDI
Bozüyük Belediyesi itfaiyesi eğitim çalışmaları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bozüyük Belediyesi haşere ile mücadeleye devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ HAŞERE İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...