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Antalya OSB'de öğrenci-veli-sanayici buluşması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, mesleki teknik eğitim gören gençlerin maddi, manevi ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi için bir proje hazırladı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mesleki teknik eğitim gören gençlerin maddi, manevi ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi için Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD) ve okul yönetimi işbirliği ile bir proje geliştirdi. Mesleki Eğitim Sektör İşbirliği adı verilen projenin ilk etabında düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde Bölge sanayicilerinden Mustafa Yayla, Canan Gürkan, Enis Arın ve Ahmet Kasapoğlu, 9'uncu sınıf öğrencileri ile alan dal seçimleri öncesi bir araya gelip tecrübe paylaşımında bulundu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Öğrenci-veli-sanayici buluşması

Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında ise 'öğrenci-veli-sanayici' buluşması gerçekleştirildi. Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri, Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilk kez Bölge sanayicileri ile aynı platformda buluşturuldu. Toplantıda gençlerin daha iyi bir eğitim alması için yapılması planlananlar ile mezuniyetleri sonrası kendilerine sağlanacak destekler hakkında bilgi verilip özellikle velililerden konunun takipçisi olmaları istendi.



Yanılgıları ortadan kaldırmalıyız

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, söz konusu proje ile öğrencilere, ailelerine ve üretime ışık tutmak için ulvi bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Özellikle mesleki teknik eğitim gören gençlerimizin eğitimleri esnasında yaşadıkları maddi ve manevi eksikleri gidermeyi, kuşaklarına uygun bir eğitim modeli geliştirmeyi amaçlıyoruz. Araştırmalara göre meslek lisesi öğrencilerinin sadece yüzde 15'i mezun olduktan sonra eğitim aldığı alanlarda çalışmaktadır. Meslek lisesi çıkışlı olan ve 2 yıllık yükseköğrenimi tercih eden birçok öğrenci ise üniversiteli işsizler kümesine dahil olmaktadır. Bunda mesleki ve teknik elaman statüsünün itibarsız olarak görülmesi yanılgısı önemli bir etmendir. Bu ve bu gibi nedenleri ortadan kaldırarak gençlerimizin değerli olduklarını kendilerine hissettirmeli, gençlerimizi ara eleman olarak nitelendirmekten vazgeçip bu tanımı literatürümüzden kaldırmalıyız" dedi.



Güç birliği

Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak taleplerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Bahar, "Bu düşüncemiz doğrultusunda iyileştirilmesi gerektiğine inandığımız süreçle ilgili olan yanılgıları ve eksikleri "öğrenci-veli-sanayici" üçgeninde kırmak için bir dizi farkındalık yaratma etkinliği gerçekleştirmeye başlamış bulunmaktayız. Bu gün burada, durumdan birinci derecede etkilenenleri buluşturup ortak bir çözüm arayışına girmenin, bir güç birliği oluşturmanın ilk adımını atıyoruz. Bizler öğrencilerin, öğrenciler işgücünün, veliler ise her iki kesimin sorun ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalı ki doğru bir başlangıç yapabilelim. Konunun ana aktörlerinde net bir farkındalık yaratmak istiyoruz ki sürecin sonunda kalıcı ve çözüm getiren sonuçlar alabilelim" şeklinde konuştu.



Anket sonuçlarını değerlendirdi

GOSD Yönetim Kurulu Başkanı Canan Gürkan ise proje kapsamında Antalya OSB Mesleki Teknik Lisesi öğrencilerine uyguladıkları anketin sonuçları ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin yüzde 37'sinin meslek tercihi, yüzde 30'unun da iş fırsatları nedeniyle Antalya OSB'de çalışmak istediğini, yüzde 33'ünün ise sanayide çalışmak istemediği sonucuna ulaştıklarını açıklayan Gürkan, "Bu orana baktığımızda da öğrencilerin yüzde 39'unun nedensiz olduğunu görüyoruz. Neden bu okulda okuduklarını bilmiyorlar. Yüzde 56'nın ise farklı kariyer tercihleri var ancak çeşitli nedenlerden dolayı meslek lisesinde okuyorlar. Anket sonuçlarının tamamını değerlendirdiğimizde ise ortaya tek bir sonuç, tek bir kelime çıkıyor o da anlatmak. Öğrencilere meslekleri, firmalarımızı, sanayicinin olmanın ve üretmenin ne demek olduğunu anlatmak zorundayız. Aynı zamanda firmalarımıza da genç, teknik insanların ne kadar değerli olduğunu, onlara destek olunması gerektiğini ve sadece onlarla birlikte büyüyebileceklerini anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Ara eleman değil aranan eleman

Öğrencilerin talep ve beklentilerini ise Öğrenci Temsilcisi Zeynep Altıok dile getirdi. Ara eleman değil, aranan eleman olmak istediklerini söyleyen Altıok, ileride teknik eleman, teknisyen ya da mühendis olabilmek için çalıştıklarını aktardı. Toplantının sonunda projeye destek sağlayan kişi ve kuruluşlara Antalya OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 17:48:35 TSI

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