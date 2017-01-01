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MİTSO, Milas'a iki fakülte daha istedi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 16 Nisan halkoylaması için Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette MİTSO Yönetim Kurulu Bakanı Reşit Özer, Mete'den Milas'a iki fakülte daha açılmasını istedi.

16 Nisan'da Anayasa değişikliğine yönelik olarak yapılan halkoylamasının ardından çeşitli kişi ve kurumlara teşekkür ziyaretlerinde bulunan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ile partisinin Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, Milas Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Semerci ve partililer MİTSO'yu ziyaret ederek teşekkür etti. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Kont, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Çamlıbelen tarafından konuk edilen AK Partililer halkoylaması sonucunun vatana, millete hayırlı olması dileğinde bulundu. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MİTSO yöneticilerinin dile getirdikleri taleplerin de takipçisi olacaklarını ifade etti.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas'ın tanıtımı ve yörede kültür turizminin geliştirilmesi için yapılması gereken pek çok iş olduğunu belirterek "Biz bu nedenlerle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı Milas'ta görmek istiyoruz. Muğla'ya geldiler fakat keşke Milas'a da gelselerdi. Sayın Bakana MİTSO olarak Milas ve yöresinde yapılması gerekenlerle ilgili olarak öneri ve temennilerimizi içeren bir rapor sunduk" dedi. Konuşmasında Milas OSB'de güzel gelişmeler olduğunu belirten Reşit Özer, sanayi arsalarının hak sahiplerine 2018 yılının Şubat ayında verilebileceğini söyledi. Milas'ın bir üniversite şehri olmasını arzu ettiklerini de anlatan Reşit Özer "Veteriner Fakültesi'nin yanı sıra iki fakülte daha istiyoruz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Kont da Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre en çok balık ihraç eden firmalar arasında birci ve ikinci sıralarla birlikte ilk 10'da 6 Milaslı firma olduğunu belirterek ihracatın giderek arttığını anlattı ve balıkçılık sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

(ÇP-MB-Y)



05.05.2017 17:49:19 TSI

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