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Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:45
Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu
Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Muhammed Ali Bulgay, İspanya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu.
Ağrı'lı Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay, 5-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonasında, Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu. Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay ile telefonda görüşen, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, elde edilen Avrupa şampiyonası başarısından dolayı sporcuyu ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik etti.
(AG-AT-Y)

05.05.2017 17:54:00 TSI
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