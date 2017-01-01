YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu

Ağrı'lı Muhammed Avrupa Şampiyonu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Muhammed Ali Bulgay, İspanya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu.

Ağrı'lı Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay, 5-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonasında, Tekerlekli Sandalye Engelliler kategorisinde Avrupa Şampiyonu Oldu. Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Muhammed Ali Bulgay ile telefonda görüşen, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, elde edilen Avrupa şampiyonası başarısından dolayı sporcuyu ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik etti.

(AG-AT-Y)



05.05.2017 17:54:00 TSI

NNNN

