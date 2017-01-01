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Ağrı'da Okul Öncesi Eğitimi Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi tarafından "Okul Öncesi Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak için yapılacak çalışmaları planlamak, eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek, eğitim-öğretim alanında yapılacak çalışmalara ışık tutmak, eğitimin niteliği ile ilgili gelişme ve değişmelere ilişkin durum tespiti yapmak, eğitim-öğretimin niteliğini olumsuz etkiyen eksiklikleri gidermeye yönelik öneriler geliştirmek amacıyla "Güneşi Doğuran Çocuklarla Erken Eğitime Geçelim "sloganıyla Okul Öncesi Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi.

Seyit Ali Onbaşı Anaokulu Konferans Salonunda yapılan çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Özlem Çeçen, şube müdürleri Kutbeddin Kaya, Fırat Kaya ve Mehmet Demir, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, çalışma gruplarını gezerek başarılar diledi.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Turan, "Hayat boyu sürecek öğrenmenin temellerinin ilk 6 yaşta atıldığını, bu dönemdeki eğitimin de artık anne-babanın tek başına başaracağı bir konu olmaktan çıktığını biliyoruz. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekmektedir. Gün boyunca sürecek çalıştayımızın amacı okul öncesi eğitiminin aksayan her yönüyle ele almak, sorunları tespit ederek tüm ilçelerimizde ve ilçelerimize bağlı köylerde sorunları giderecek çözüm önerileri geliştirmektir. Hedefimiz ise kurum sayımızı ve öğrenci sayımızı arttırırken aynı zamanda okul öncesi eğitimin kalitesini de arttırmaktır. Bu çalıştayımızda çok güzel fikirlerin ortaya çıkacağını ve önümüzdeki yıl içerisinde ilimizdeki okullaşma oranına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum"dedi.

(AG-AT-Y)



05.05.2017 17:55:16 TSI

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