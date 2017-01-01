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Harran Üniversitesi Somali Devlet Üniversitesiyle protokol imzaladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:53
Harran Üniversitesi Somali Devlet Üniversitesiyle protokol imzaladı
Harran Üniversitesi Somali Devlet Üniversitesiyle protokol imzaladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi akademik iş birliği ve eğitim desteği vermek üzere Somali Devlet Üniversitesiyle (SNU) ile işbirliği protokol imzaladı.
Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, ve diğer yetkililer de hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bu protokol ile oradaki insanlara ziraat ve hayvancılık alanındaki çalışmalara bilimsel olarak destek olmak istediklerini belirtti.
Somali'de özellikle deve besiciliğinin çok yaygın olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Taşaltın, "Bizim bu protokol ile hedefimiz oradaki insanlara ziraat ve hayvancılık alanındaki çalışmalara bilimsel olarak destek olmaktır. Rektör Ahmet Jimali'nin da belirttiği gibi Somali yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımında dünyanın en zengin ülkesi. Fakat 25 sene devam eden iş savaş nedeniyle bugün Dünya'nın en fakir milleti yaşıyor orada. Bizim Hem Veteriner Fakültemiz, hem de ziraat fakültemiz bu konuda her türlü desteğe hazır. Hocalarımız gidip orada dersler verecekler. Ayrıca üniversite olarak buraya gelecek olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vereceğiz" diye konuştu.
Her konuda Türkiye'nin Somaliye verdiği desteklere teşekkür ederek sözlerine başlayan Somali Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Ahmet Jimali, "Bu anlaşma ile Somali'deki akademisyenler Türkiye'ye gelip burada doktora eğitimi alacaklar. Harran Üniversitesiyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde özellikle gıda güvenliğini konusunda da adım atıyoruz. Gıda güvenliği de bizim için çok önemli bir konu. Gıda ve hayvancılık konusunda Harran Üniversitesinden destek alacağız. Bunun için genç beyinlerimizi buraya göndereceğiz. Burada tecrübe kazanacaklar ve kazanacakları bu tecrübelerini ülkemizin önünü açacaklar" dedi.
2011 yılındaki iç savaş döneminde o günkü girilmez denilen bölge olarak gösterine Somali'ye el uzatan lider Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin çalışmalarını unutmaları mümkün olmadığını belirten Muhammed Ahmet Jimali, "Türkiye'nin en büyük yardımı, Megaduşi'ye hava alanı yapması oldu. Bugün bizim yurt dışına açılan tek havaalanımız odur. 400 yataklı hastane yaptı ki bugün ülkemizdeki en modern hastanesidir. Ayrıca bizim ülkemiz Türkiye sayesinde ilk kez oto yollarla tanıştı. Bunun için Türkiye'ye çok çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
İki gündür kendisine eşlik eden Harran Üniversitesi hocalarına ve özellikle Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a teşekkür eden Prof. Dr. Ahmet Jimali, üniversite yönetimini Somali'ye davet etti.
(BB-SD-Y)

05.05.2017 18:02:18 TSI
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