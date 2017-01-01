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Düzce Üniversitesi bilim kültür ve sanat günleri sona erdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:57
Düzce Üniversitesi bilim kültür ve sanat günleri sona erdi
Düzce Üniversitesi bilim kültür ve sanat günleri sona erdi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi tarafında ikincisi düzenlenen Bilim Kültür ve Sanat Günleri düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki stantları ziyaret etmesiyle başlayan Bilim Kültür ve Sanat Günleri; ilk iki günde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik programlarının ardından üçüncü ve son günde yapılan organizasyonlarla son buldu.
Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Yusuf Parlak, Uzm. Sedat Kaya ve Uzm. Ebubekir Altıok'a ait Özgün El Sanatları Sergisi yine katılımcıların ilgi odağı oldu.
Etkinlik alanında; jenga, frizbi, balon futbolu, bocce, dart, okçuluk gösterileriyle eğlenceli anlara şahit olan öğrenciler, Cumhuriyet Konferans Salonunda Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Drakula" adlı oyunu izledi. Sanatsal yeteneklerini tiyatro gösterisinde başarıyla sergileyen öğrenciler, katılımcıların beğenisini kazandı.
Abhaz halk oyunları ile şenlenen etkinliklerde, Düzce'de başlatılan ekmek israfını önleme projesi kapsamında Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekmeğini İsraf Etme başlıklı karikatür ve slogan yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Karikatür kategorisinde Düzce Üniversitesi öğrencilerinden; Harun Akyüz birinci olma başarısı gösterirken, Yazan Nezam Aldeen ikinci, Betül Kasarlıoğlu ise üçüncü oldu. Slogan kategorisindeyse; Okan Yiğit birincilik derecesi elde ederken, Betül Kasarlıoğlu ikinci, Alp İlker Pektürk ise yarışmada üçüncü oldu. Karikatür kategorisinde Selim Silgu, slogan kategorisindeyse Osman Çicihan jüri özel ödülünü kazandı. Yarışma sonucu karikatür veya slogan kategorisinde birinciler 1.000 TL, ikinciler 750 TL, üçüncüler 500 TL'nin sahibi oldu. Jüri özel ödülünü kazanan öğrenciler ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için yemek bursu almaya hak kazandı.
Bilim Kültür ve Sanat Günlerinde, Üniversite İçi Futbol Turnuvası Kupa Töreni de düzenlendi. Turnuvada şampiyon olan İşletme Fakültesi, ikinci olan Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve üçüncü olan Mühendislik Fakültesi'ne kupaları törenle takdim edildi. İşletme Fakültesi'ne şampiyonluk kupasını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar takdim ederken, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ikincilik kupasını, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş'in elinden aldı. Mühendislik Fakültesi'ne ise üçüncülük kupasını İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Aygan takdim etti.
Programda Düzce Üniversitesine otomobil bağışının sağlanmasında büyük katkıları olanlara Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından plaketleri takdim edildi.
Etkinliklerin son bölümünde, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "Son 4 Dakika" adlı müzik grubu katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Retrobüs adlı misafir müzik grubu ise birbirinden güzel parçaları seslendirerek başarılı bir sahne performansıyla öğrencileri coşturdu. Gecenin finalini yapan DJ Uğur'un gösterisi, yine ilgiyle takip edildi.
Renkli ve hareketli etkinliklere sahne olan 2. Bilim Kültür ve Sanat Günleri ile öğrenciler, bahara merhaba demenin coşkusunu birlikte yaşadılar.
(AY)

05.05.2017 18:05:54 TSI
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