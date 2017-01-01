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Antalya'da 3 Polis Memuru 'Ayın Polisi' Seçildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyeti, görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis memurunu 'Ayın Polisi' seçerek ödüllendirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Nisan Ayı'nın polisi olmaya hak kazanan 3 polis memurunu ödüllendirdi.

23 Nisan günü Muratpaşa İlçesinde bir siteye ait asılı bulunan 15x25.5 metre ebatlarında 382 metrekarelik Türk Bayrağı'nın şiddetli rüzgar nedeniyle koparak, yaklaşık 30 metrelik falezlerin kıyısından denize düşmesi sonrasında, Polis botu geldiği falezlerden yaklaşık 100 kil ağırlığına ulaşan bayrağın zarar görmemesi için sırtında taşıması sırasında gösterdiği üstün gayret ve özveri nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru M.A. "Ayın Şubeler Polisi" olarak seçildi.

29 Nisan günü 26 yaşındaki Arzu Tıraş'nın AÖF Sınavına katılmak için Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerinde otobüsten inerek, sınava gireceği okula doğru yürüdüğü sırada arkasından gelen iki şahıs tarafından elinde bulunan çantanın kapkaç suretiyle alınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, çantanın bulunarak, müştekiye teslim edilmesi ve şahsın gireceği sınava yetiştirilmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru H.N. ile Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği hizmet binasının yenileme, tadilat ve inşaat işleri kapsamında göstermiş olduğu üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru S.Y.U. "Ayın Merkez İlçeler Polisi" olarak seçildi.

Ayın Polisi seçilen 3 polis memuru, Antalya İl Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın makamında düzenlenen törenle çeyrek altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 18:06:11 TSI

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