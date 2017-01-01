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Kırgızistan uyruklu Svetlana Bogdanova Müslüman oldu

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:58
Kırgızistan uyruklu Svetlana Bogdanova Müslüman oldu
Kırgızistan uyruklu Svetlana Bogdanova Müslüman oldu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce'ye yerleşen Kırgızistan Uyruklu Svetlana Bogdanova ihtida töreni ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Bir süre önce evlenerek Düzce'ye yerleşen Kırgızistan Uyruklu Svetlana Bogdanova, Müslüman olmayı tercih ettiğini belirterek İl Müftülüğüne müracaat etti. Düzce İl Müftüsü Selami Emen tarafından yapılan ihtida töreni ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan Svetlana Bogdanova Müslüman oldu. İhtida töreninin ardından Müftü Selami Emen, Svetlana Bogdanova'ya Kur'an-ı Kerim, İslam İlmihali ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar hediye etti. Svetlana Bogdanova, kendisinin Kırgızistanlı olduğunu fakat artık Düzceli olarak yaşadığını ifade ederek, Müslüman olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
(AY)

05.05.2017 18:07:03 TSI
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