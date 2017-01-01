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Girişimcilik destek programları anlatıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde düzenlenen Girişimcilik Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı, KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Yönetimleri, akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin katıldığı programın açılış konuşmasını, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Kaya yaptı.

Küreselleşen dünyada istihdam ve girişimcilik konularının ana gündem maddesi haline geldiğini belirten Öğr. Gör. Ramazan Kaya, yaşanan insani dramların ve savaşların neticesinde birçok insanın yer değişikliği sürecine girerek iş değişikliğine sürüklendiğini ifade etti.Bu durumun genel anlamda işsizliğe neden olduğunu söyleyen Kaya, girişimciliğin ve istihdam çeşitliliğinin önemi üzerinde durdu.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinden Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin, girişimcilerin Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti maliyetlerinin %50'sinden fazlasını karşılayarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağladığına dikkat çeken Öğr. Gör. Ramazan Kaya, Ülkemizde de KOSGEB'in girişimcilik, yenilikçilik ve maddi açılardan girişimcileri desteklemek üzere hizmet verdiğini dile getirerek sözü KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'a bıraktı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Arif Torun, Akçakoca'nın doğal güzellikleriyle Düzce'nin incisi konumunda olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Girişimciliğin birçok tanımı olduğuna değinen Torun; yenilikçi ve ülke çıkarları doğrultusunda katma değerli ürün üretiminin önemine vurgu yaptı. Girişimcilikte özgünlüğün olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Arif Torun, girişimciliğin devlet tarafından doğrudan desteklendiği bilgisinin altını çizdi. Hibelerin girişimcilere belli yönergeler ve usuller çerçevesinde verildiğini ifade eden Torun, girişimcilerin özgün düşüncelerini ve projelerini hem teşvik ettiklerini hem de desteklediklerini sözlerine ekledi.

Her girişimin başarılı olmasını arzuladıklarını dile getiren Arif Torun, girişimci adayı öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumlarına karşı hazırlıklı olmalarının girişimcilik serüveninde önemli ve değerli olduğuna işaret etti. Girişimciliğin yaşı olmadığını belirten Torun, KOSGEB olarak tüm öğrencileri potansiyel girişimci olarak gördüklerini de kaydetti.

Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ile çok yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını dillendiren Arif Torun, bu iki kurumun alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip personelleri ile çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Düzce Üniversitesinin, Düzce Teknopark'ın ve Düzce TTO'nun; Düzce'nin sahip olduğu girişimcilik potansiyelini ortaya çıkardığı vurgusunda bulunan Torun, bu üç kurumun Düzce için büyük bir şans olduğunu belirterek kendilerini takdir ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'a programın sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.

(AY)



05.05.2017 18:07:28 TSI

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