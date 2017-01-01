ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Girişimcilik destek programları anlatıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:58
Girişimcilik destek programları anlatıldı
Girişimcilik destek programları anlatıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde düzenlenen Girişimcilik Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı, KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu Yönetimleri, akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin katıldığı programın açılış konuşmasını, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Kaya yaptı.
Küreselleşen dünyada istihdam ve girişimcilik konularının ana gündem maddesi haline geldiğini belirten Öğr. Gör. Ramazan Kaya, yaşanan insani dramların ve savaşların neticesinde birçok insanın yer değişikliği sürecine girerek iş değişikliğine sürüklendiğini ifade etti.Bu durumun genel anlamda işsizliğe neden olduğunu söyleyen Kaya, girişimciliğin ve istihdam çeşitliliğinin önemi üzerinde durdu.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinden Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin, girişimcilerin Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti maliyetlerinin %50'sinden fazlasını karşılayarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağladığına dikkat çeken Öğr. Gör. Ramazan Kaya, Ülkemizde de KOSGEB'in girişimcilik, yenilikçilik ve maddi açılardan girişimcileri desteklemek üzere hizmet verdiğini dile getirerek sözü KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'a bıraktı.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Arif Torun, Akçakoca'nın doğal güzellikleriyle Düzce'nin incisi konumunda olduğunu belirterek sözlerine başladı.
Girişimciliğin birçok tanımı olduğuna değinen Torun; yenilikçi ve ülke çıkarları doğrultusunda katma değerli ürün üretiminin önemine vurgu yaptı. Girişimcilikte özgünlüğün olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Arif Torun, girişimciliğin devlet tarafından doğrudan desteklendiği bilgisinin altını çizdi. Hibelerin girişimcilere belli yönergeler ve usuller çerçevesinde verildiğini ifade eden Torun, girişimcilerin özgün düşüncelerini ve projelerini hem teşvik ettiklerini hem de desteklediklerini sözlerine ekledi.
Her girişimin başarılı olmasını arzuladıklarını dile getiren Arif Torun, girişimci adayı öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumlarına karşı hazırlıklı olmalarının girişimcilik serüveninde önemli ve değerli olduğuna işaret etti. Girişimciliğin yaşı olmadığını belirten Torun, KOSGEB olarak tüm öğrencileri potansiyel girişimci olarak gördüklerini de kaydetti.
Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ile çok yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını dillendiren Arif Torun, bu iki kurumun alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip personelleri ile çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Düzce Üniversitesinin, Düzce Teknopark'ın ve Düzce TTO'nun; Düzce'nin sahip olduğu girişimcilik potansiyelini ortaya çıkardığı vurgusunda bulunan Torun, bu üç kurumun Düzce için büyük bir şans olduğunu belirterek kendilerini takdir ettiklerini ifade etti.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun'a programın sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.
(AY)

05.05.2017 18:07:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Üniversitesi Sakarya'da yükseköğretim günleri etkinliğine katıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAKARYA'DA YÜKSEKÖĞRETİM GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Kırgızistan uyruklu Svetlana Bogdanova Müslüman oldu
YEREL

KIRGIZİSTAN UYRUKLU SVETLANA BOGDANOVA MÜSLÜMAN OLDU
Düzce Üniversitesi bilim kültür ve sanat günleri sona erdi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ SONA ERDİ
Başkan Muzaffer Yiğit'e sürpriz doğum günü
YEREL

BAŞKAN MUZAFFER YİĞİT'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
LYS için bir araya geldiler
YEREL

LYS İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Kayıt dışı istihdama dikkat çekildi
YEREL

KAYIT DIŞI İSTİHDAMA DİKKAT ÇEKİLDİ
&quot;Esnafımız bizi hükümete karşı mahcup etmedi&quot;
YEREL

"ESNAFIMIZ BİZİ HÜKÜMETE KARŞI MAHCUP ETMEDİ"
TESKOMB Başkan Vekili Şarlı, &quot;Amaç işportacıyı dükkan sahibi yapmak&quot;
YEREL

TESKOMB BAŞKAN VEKİLİ ŞARLI, "AMAÇ İŞPORTACIYI DÜKKAN SAHİBİ YAPMAK"
Akçakoca ilaçlanıyor
YEREL

AKÇAKOCA İLAÇLANIYOR
Başkan Yemenici çocukları sevindiriyor
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR
Hortlaklar adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü
YEREL

HORTLAKLAR ADLI TİYATRO OYUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de hırsızlık operasyonları
YEREL

DÜZCE'DE HIRSIZLIK OPERASYONLARI
Artık birde dişisi var
YEREL

ARTIK BİRDE DİŞİSİ VAR
Asfalt çalışmaları Camikebir mahallesinde devam ediyor
YEREL

ASFALT ÇALIŞMALARI CAMİKEBİR MAHALLESİNDE DEVAM EDİYOR
Karma sergisi kapılarını açtı
YEREL

KARMA SERGİSİ KAPILARINI AÇTI
Vali Dağlı &quot;Amaç eleman ve işsizlik sorununu çözmek&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI "AMAÇ ELEMAN VE İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZMEK"
Konuralp Çeşmesi gün yüzüne çıktı
YEREL

KONURALP ÇEŞMESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Başkanlar Şanlıurfa'da toplanıyor
YEREL

BAŞKANLAR ŞANLIURFA'DA TOPLANIYOR
Tarihi Cenaviz Kalesi restore edilecek
YEREL

TARİHİ CENAVİZ KALESİ RESTORE EDİLECEK
Üniversite öğrencilerine Konuralp pirincinin lezzeti tanıtıldı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONURALP PİRİNCİNİN LEZZETİ TANITILDI
Düzce Üniversitesi öğretim üyesine ait kitapların tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİNE AİT KİTAPLARIN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Düzce Üniversitesi öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Düzce Üniversitesi 2. Bilim Kültür ve Sanat günleri başladı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2. BİLİM KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...