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Düzce Üniversitesi Sakarya'da yükseköğretim günleri etkinliğine katıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Educaturk tarafından Sakarya Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen "Yükseköğretim Günleri" etkinliğinde üniversite adaylarıyla buluştu.

Vakıf ve devlet üniversitelerinin yer aldığı etkinlikte, yaklaşık yüz orta öğretim kurumundan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarıyla bir araya geldi. Düzce Üniversitesi tanıtım standını ziyaret eden öğrencilere; Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları anlatılarak Düzce'nin şehir yaşamı, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Sakaryalı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Düzce Üniversitesi standında öğrencilerle; Üniversiteyi tanıtan broşürler ve puan listeleri paylaşılarak yaklaşan LYS ve tercih dönemi öncesinde öğrencilerin bilgilenmeleri sağlandı.

Kurulduğu günden beri doğru ve yerinde alınan kararlarla gelişimini sürdüren Düzce Üniversitesinin, öğrencilere sağladığı imkanlar, yurtiçi ve yurt dışı öğrenci değişim programları, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi birçok konuda detaylı açıklamalarda bulunuldu.

(AY)



05.05.2017 18:08:30 TSI

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