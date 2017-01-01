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Dinar Belediyesi zabıta trafik aracı aldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:02
Dinar Belediyesi zabıta trafik aracı aldı
Dinar Belediyesi zabıta trafik aracı aldı

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın talimatı ile belediye zabıta müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere zabıta trafik aracı alındı.
Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 58 bin 418 TL ye alınan 2017 model araç belediyeye teslim edildi. Başkan Acar yeni alınan araç hakkında Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı dan bilgi aldı. Gazi Yılmaz tarafından yapılan dua sonrasında Başkan Acar şunları söyledi:
"Şehir trafik düzenlemesini yapmak, şehir trafiğinde düzeni sağlamak amacıyla bu aracımızı aldık. Bu aracımız zabıta trafik aracı, ilçemize hayırlı uğurlu olur. Bu hizmetimiz devam ediyor, bir aracımız daha geliyor cenaze taşıma aracımız, zannediyorum bir haftaya kadar geliyor. Aldığımız araçlarımızın sayısı kırka yaklaştı. Dinar her şeyin en güzeline layık. Trafikte ki emniyetteki güveni sağlama adına da faydalı olur diye düşünüyorum, hayırlı olsun."
Başkan Acar, açıklamasının ardından aracı test etmeyi de ihmal etmedi.
(GC-

05.05.2017 18:10:52 TSI
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