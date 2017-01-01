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BİK'in düzenlediği yarışma sonuçlandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:10
BİK'in düzenlediği yarışma sonuçlandı
BİK'in düzenlediği yarışma sonuçlandı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Afyonkarahisar Şubesi'nin düzenlediği devlet büyüklerimizin çocuk sevgisi" konulu "Ayın Haberi ve Ayın Fotoğrafı Yarışması" sonuçlandı.
Kentte yayınlanan ve resmi ilan alma hakkı olan gazetelerin çalışanlarının katıldığı yarışmanın sonuçları BİK Şube Müdürlüğünde açıklandı. Yarışmanın ardından törenle dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan katılımcılara Vali Yardımcısı Adem Uslu tarafından çeyrek altın verildi.
(HK-GC-

05.05.2017 18:18:53 TSI
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