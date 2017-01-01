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Cizre Belediyesinden temizlik seferberliği



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 106 personel, 12 çöp sıkıştırma aracı, 6 süpürge aracı, 2 sulama aracı, 1 adet konteynır dezenfekte aracı, molozları toplamak için 1 kepçe ve 1 kamyon ile 15 traktörle kentte her gün rutin bir şekilde çöp toplama işlemi gerçekleştirerek, günde 195 ton çöp toplanılarak, şehrin temizliği için kesintisiz bir şekilde çalışıyor.

Cizre'yi baştan değiştiren ve kentte proje üstüne proje üreten Cizre Belediyesi temizlik konusunda da çalışmalarını gece gündüz kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 106 personel, 12 çöp sıkıştırma aracı, 6 süpürge aracı, 2 sulama aracı, 1 adet konteynır dezenfekte aracı, molozları toplamak için 1 kepçe ve 1 kamyon ile 15 traktörle kentte her gün rutin bir şekilde çöp toplama işlemi gerçekleştirerek günde 195 ton çöp toplanıyor. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü günde topladığı 195 top çöpün yanı sıra 22 ton kömür külü topluyor, 45 kilometre yolu süpürge araçlarıyla temizliyor, araçların giremediği yerlere de 22 kişilik ferdi kadrosuyla el süpürgeleri aracılığıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi caddelerde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günlük 3 defa düzenli bir şekilde çöpler toplanılıyor ve temizlik çalışması yapılıyor.

(AY-MP-Y)



05.05.2017 18:21:52 TSI

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