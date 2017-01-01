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GMİS'e teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Birleşik Kamu İş Zonguldak Şube Başkanı Metin Kahveci, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nın Zonguldak'ta kutlanmasında ve organizasyonun düzenlenmesinde yaptıkları öncülük nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kahveci, "Emekçilerin, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün Emeğin başkenti Zonguldak'ta, adına yakışır bir şekilde kutlanmasında öncülük eden Genel Maden İşçileri Sendikasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine Birleşik Kamu-İş'e bağlı örgütler adına teşekkür ediyorum. Zonguldak'ın bu 1 Mayıs'ta da Emeğin Başkenti olmasının haklı gururunu bizlere yaşattınız. Bundan sonra da ülkemiz, bölgemiz ve emekçiler için yapacağınız her türlü etkinlikte Birleşik Kamu İş Bileşenleri olarak yanınızda olacağız" dedi.

Anlamlı ziyareti için Kahveci'ye teşekkür eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci; "Emeğin başkentinde, adına yakışır 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutladık. Aramıza katılıp bizlere destek olan tüm emek dostlarına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



05.05.2017 18:27:56 TSI

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