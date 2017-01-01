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Cizre'de 'Pembe aslında siyahtır' oyunu ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün uyuşturucuya karşı birlikte gerçekleştirdiği tiyatro gösterimi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen gösteride, İstanbul Tiyatro Balans tarafından "Pembe aslında siyahtır" adlı tiyatro oyunu sergilendi. Cizreli öğrenciler oyuna yoğun ilgi gösterdi. Uyuşturucuya karşı gösterimi yapılan tiyatro ekibinde yer alan oyuncu Ömür Akkan, "Amacımız ve hedefimiz bir tanede olsa gencimizi kurtarmak. Bunu becerebilirsek ne mutlu bize. 2 gündür uyuşturucunun ne kadar kötü bir zehir olduğunu anlatmak için Cizre'deyiz. Burada tiyatroyu anlatırken zengin fakir ayrımı yapmadan sorunsuz ailelerin çocukların üzerindeki psikolojik durumlarından çocuklarının bu zehire bulaşması ve sonucunun ölüm olduğunu anlatıp ve kurtuluşunun olmadığını anlatmaktır" dedi.

(AY-MP-Y)



05.05.2017 18:37:27 TSI

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