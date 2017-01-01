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Spor Şenlikleri'nde oryantiring ve model uçak heyecanı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:30
Spor Şenlikleri'nde oryantiring ve model uçak heyecanı
Spor Şenlikleri'nde oryantiring ve model uçak heyecanı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da, Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin salon dışı müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.
Fadıllı'da model uçak yarışları düzenlenirken, tarihi ve Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde Nilüfer Belediyesi Havacılık Birimi ile Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi'nin birlikte düzenlediği model uçak yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Yarışlara katılan öğrenciler önce 2 Mayıs'ta Nilüfer Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen model uçak yapımı kursuna katıldı. 5 okuldan 78 öğrenci bu kursta hazırladıkları uçakları bu kez gökyüzü ile buluşturdu. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Lütfü Günenç ve Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Gökgürler'in de heyecanla izlediği yarışmada öğrenciler uçaklarını metrelerce havada uçurdu. Akçalar Fahriye Sarayel Ortaokulu öğrencisi Serkan Örge'nin model uçağı yerden 28.5 metre yükselerek birincilik aldı. Hasanağa Ortaokulu öğrencisi İlayde Önder'in uçağı 18.15 metrede uçarak ikinci, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencisi Kerem Çimentepe'nin uçağı da 17.50 metreye kadar çıkarak üçüncü, Gümüştepe Ortaokulu öğrencisi Rahmiye Kara'nın uçağı da 11.98 metrede uçarak dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Lütfü Günenç ile Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Gökgürler verdi.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gölyazı'da da 15 okuldan 219 öğrencinin katıldığı oryantring yarışması düzenlendi. Bir hedef bulma sporu olan oryantring yarışlarına 8 kategoride katılan öğrenciler haritada belirlenen hedefleri bulabilmek için köyü karış karış dolaştı. En az 500 metre, en fazla ise 1 buçuk kilometrelik parkurda mücadele eden öğrenciler 17 hedefi bularak yarışmayı tamamladı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.
(MŞ)

05.05.2017 18:39:51 TSI
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