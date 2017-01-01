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Sivas heyeti Samsun'da

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:00
Sivas heyeti Samsun'da
Sivas heyeti Samsun'da
- Büyükşehirin mega projeleri Sivas'a örnek olacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, Kadın Meclis üyeleri ve Sivas Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üyelerinden oluşan heyet ile bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geldi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'ın misafiri olan heyet, Samsun'un tarihi ve turistik bölgelerinde incelemelerde bulunarak Samsun'da Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği mega projeleri Sivas'a taşıyacak.
Sivas heyetini ilk olarak makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, heyeti Samsun'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sivas'a da her konuda destek ve katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın başkanlığındaki heyet, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'a göstermiş oldukları konukseverlik ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın da, gezi süresince gördükleri çalışmalar ve projelerden oldukça etkilendiklerini belirterek, Sivas'ta da bazı projeleri uygulamak istediklerini ifade etti. Ziyaret karşılık sohbet ve hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Ziyaret sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdiresi Hanife Papila da heyete eşlik etti.
(SAM-SLH-Y)

05.05.2017 19:09:47 TSI
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