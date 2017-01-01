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Tokat'ta hıdırellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:15
Tokat'ta hıdırellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu
Tokat'ta hıdırellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta Hıdırellez kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
24 Kasım Başöğretmen Atatürk Kampüsünde düzenlenen Hıdırellez kutlamalarında geleneksel hale gelen çuval, yumurta ve halat çekme yarışmaları yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Vali Cevdet Can ile protokolün de katılımlarıyla renklenen yarışmaların ardından, Ali Osman Tepe İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Yarışmalarda birinci olanlara ödüllerinin verilmesinin ardından Tokat Belediyesi tarafından Hıdırellez pilavı ikramında bulunuldu. Kutlamalar, Tokat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile son buldu.
(NI-UY-Y)

05.05.2017 19:24:56 TSI
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