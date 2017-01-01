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Belediye Başkanları Şanlıurfa'daki değişime hayran kaldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, Şanlıurfa'daki değişime hayran kaldı.

Kentteki gelişmişliğe değinen başkanlar, Şanlıurfa'daki birçok uygulamayı kendi bölgeleri için örnek alacaklarını söyledi.

Şanlıurfa'da yapılacak olan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için kente gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde kenti gezdi. Gezilerine ilk olarak Şanlıurfa Müzesi ile başlayan konuklar, tarihsel süreç içerisinde gelişen medeniyetlere tanıklık etti. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Şanlıurfa bölgesinde varlığını gösteren uygarlıkları yerinde görme fırsatı bulan belediye başkanları ardından Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'ne geçerek Roma dönemine ait mozaikleri inceledi. Türkiye'nin en büyük müzesinde mozaikler hakkında bilgiler alan başkanlar daha sonra yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hamarat Eller Çarşısını gezdi. Bölgenin damak tadını, yöresel ürünlerini, el işi ve kültürel değerlerini yakından inceleyen başkanların gezisi Balıklıgöl ile devam etti. Balıklıgöl'de balıklara yem atarak dualar eden başkanlar gezileri ile ilgili yaptıkları değerlendirmede Şanlıurfa'daki değişim ve gelişime hayran kaldıklarını dile getirdi.

Yanılmaz, "Şanlıurfa şehircilik açısından ileri derecede gelişmiş"

Gezinin ardından bir değerlendirme yapan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Şanlıurfa'nın bölgesinde parlayan yıldız olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Yanılmaz, "Şanlıurfa peygamberler diyarı. Şanlıurfa bir medeniyetler merkezi ve dolayısıyla Şanlıurfa'ya ne kadar bir zaman ayrılırsa o kadar verimli olur. Ben şahsen Şanlıurfa'ya hayran kaldı. Şanlıurfa tarihi kimliği ile çok önemli bir merkez. Şehircilik açısından da çok ileri bir dereceye varan Şanlıurfa'daki bu gelişim için de Sayın Başkan Nihat Çiftçi'yi tebrik ediyorum" dedi.

Çoban, "Şanlıurfa büyük gelişim yaşamış"

Geziye katılanlar arasında Şanlıurfa'ya olan hayranlığını dile getiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise temasları sırasında özellikle hizmetlerin vatandaşlara nasıl sunulduğunu yakından incelediğini belirtti. Çoban değerlendirmesinde, "Ben yıllardan beri Şanlıurfa'ya geliyorum. Özellikle belirtmem gereken bir şey var ki, o da Şanlıurfa'nın gerçekten büyük bir değişim ve gelişim yaşadığıdır. Bizler tabi belediye başkanları olarak şehirde gezerken insanlardan farklı olarak yollara, kaldırımlara, refüjlere, yeşil alanlara ve özellikle şehrin temizliğine bakarız. Ben tüm bunları değerlendirdiğimde diyecek tek kelime bulamıyorum. Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin başarısının birer göstergesidir bunlar. Özetle yıllar önce geldiğim Şanlıurfa ile şimdiki Şanlıurfa'yı çok farklı gördüm" dedi.

Erer, "Şanlıurfa'daki hizmetleri kendi şehrime taşıyacağım"

Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Erer de diğer belediye başkanları ile aynı görüşleri paylaştı. Erer, "Biz, belediye başkanları olarak gittiğimiz her yerde ilk önce sunulan hizmeti inceleriz. Ve bu konuda Şanlıurfa'nın daha önceki gelişlerimizle şimdikini kıyasladığımız zaman müthiş bir yol aldığını görüyor. Bizim buraya gelerek gördüğümüz çok yenilik var. Daha ilk günden fotoğrafını çektiğim çok hizmet var. Bunları kendi şehrime örnek alıyorum ve bu hizmetleri kendi bölgeme taşıyacağım" şeklinde konuştu.

Başkanlardan Nihat Çiftçi'ye tam not

Zonguldak'ın tek kadın belediye başkanı olan Zerrin Güneş ise Şanlıurfa'ya ilk defa geldiğini söyledi. Güneş, Şanlıurfa'nın derin ve zengin bir kültüre sahip olduğunun altını çizerek şehirdeki gelişmişlik bakımından Başkan Nihat Çiftçi'yi tebrik etti.

Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da bölge insanının çok misafirperver olduğunu dile getirdi. Çalışmaları da yerel yönetici gözüyle incelediğini söyleyen Kurtulan, Şanlıurfa'dan kazanacakları çok deneyim olduğunu belirtti.

Belediye başkanlar Balıklıgöl gezilerinin ardından tarihi çarşılar bölgesindeki gezilerine devam etti.

Akşam saatlerinde kent merkezinde konaklayacak başkanlar, programın ikinci gününde ise Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirecek.

(AK-OE-Y)



05.05.2017 19:42:00 TSI

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