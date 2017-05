YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. LÖSEV yardım tırı Salihli'de

LÖSEV yardım tırı Salihli'de



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - "Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı" projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam eden LÖSEV tırı, Manisa'nın Salihli ilçesindeki aileleri ile buluştu.

LÖSEV tırı, LÖSEV'e kayıtlı Salihli aileleri ile Kent Meydanı'nda buluşarak, lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yardımları yerinde ulaştırdı. Kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi yüzlerce farklı desteğin yer aldığı LÖSEV tır sorumlusu Serdar Çubukçu, LÖSEV iyilikler tırının, Uşak'tan sonra Salihli'ye geldiğini ifade etti. Kendilerine yardımların duyarlı vatandaş ve firma sahipleri tarafından sağlandığını belirterek, bu yardımların da lösemili ailelere ulaştırıldığını kaydeden Çubukçu, LÖSEV yardım tırında kıyafetten temizlik malzemesine, kuru gıdadan et ürünlerine, mobilyadan bisiklete kadar çocuklar ve aileler tüm ihtiyaçlarını özgürce seçebildiğini söyledi. Çubukçu, LÖSEV iyilikler tırının 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde İzmir'de, 9 Mayıs tarihinde ise Denizli'de olacağını sözlerine ekledi.

05.05.2017

