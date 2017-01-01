ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:40
Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı
Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Demirtaş ziyarette yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken "Kazanan Ereğli olsun" dedi.
Kdz. Ereğli MHP'de geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yapılan olağan kongrede başkanlığa seçilen Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretleri çerçevesinde bu gün Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamlarında ziyaret etti.

Madenoğlu ile Camgöz başarı diledi
Demirtürk ve ekibi ilk olarak Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz'e ziyaret gerçekleştirdi. Başsavcı Camgöz, göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk'te protokol ziyaretleri çerçevesinde Başsavcılığı da ziyaret ettiklerini belirterek kendilerini kabulünden dolayı Camgöz'e teşekkür etti.
Demirtürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Madenoğlu Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak kendilerine seçildikleri yeni görevlerinde başarılar diledi.

Demirtaş "Kazanan Ereğli olsun"
Demirtürk ve ekibi bu gün son olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş birlik ve beraberlik mesajları verdi. Siyasi parti ve siyasi görüş ayırt etmeden Ereğli geneli için atılacak her adımda destek olmaya hazır olduğunu dile getiren Demirtaş "Allah sizlere birlik ve beraberlik içerisinde güle güle çalışmak nasip etsin. Başta Başkanımız Rahman Demirtürk olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Nazik ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ereğli'ye hizmet noktasında MHP, DSP, AK Parti ayrımı gözetmeden birlik ve beraberlik içerisinde abi kardeş gibi çalışmamız lazım. Bizlerin peşinden evlatlarımız yetişiyor. Onlara güzel bir gelecek hazırlamamız lazım. 2014'te biz seçildik, dosyayı kapattık, 'Biz herkesin başkanıyız' dedik. İnsanların fikir ve düşüncelerine saygı göstermek lazım. Beş parmağın beşi bir değil, herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ereğli'nin ortak çıkarına ne varsa onun etrafında olmamız lazım. Kazanan Ereğli, kazanan geleceğimiz çocuklarımız olsun. Ben bu düşüncelerle burada görev yapmaya çalışıyorum" dedi.

Demirtürk "Hizmet edeni takdir etmek lazım"
Başkan Demirtaş'ın görüşlerine katıldığını ifade eden MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'te konuşmasında Ereğli'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre tavır ortaya koyacaklarını anlattı. Demirtürk konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. O yüzden bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun hizmet önemli. Buradaki hizmetleriniz güzel. Toplumda sizinle ilgili düşünce tabi ki olumlu ve güzel. Hizmet edeni takdir etmek lazım."
Ziyaretin ardından Başkan Demirtaş, MHP heyeti ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
(VK-OA-Y)

05.05.2017 20:49:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak'ta ölü inek kıyıya vurdu
YEREL

ZONGULDAK'TA ÖLÜ İNEK KIYIYA VURDU
GMİS'e teşekkür ziyareti
YEREL

GMİS'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
&quot;Kelebeğin Rüyasına Yolculuk&quot; tanıtım çalışması Kdz. Ereğli'de devam etti
YEREL

"KELEBEĞİN RÜYASINA YOLCULUK" TANITIM ÇALIŞMASI KDZ. EREĞLİ'DE DEVAM ETTİ
&quot;Kömüre Giden Demiryolu&quot; projesi
YEREL

"KÖMÜRE GİDEN DEMİRYOLU" PROJESİ

Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı
YEREL

DEVREK TSO BAŞKANI ERTAN CIVAK ALMANYA'DA FUARA KATILDI
Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem imamına&quot; yönelik operasyon
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'NİN "MAHREM İMAMINA" YÖNELİK OPERASYON

FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem imamına&quot; yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN "MAHREM İMAMINA" YÖNELİK OPERASYON

&quot;Kömüre Giden Demiryolu&quot; projesi
YEREL

"KÖMÜRE GİDEN DEMİRYOLU" PROJESİ

Devrek belediyesinden aylık meclis toplantısı
YEREL

DEVREK BELEDİYESİNDEN AYLIK MECLİS TOPLANTISI
Devrek'te öğretmen ve velilerden kan bağışı kampanyası
YEREL

DEVREK'TE ÖĞRETMEN VE VELİLERDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Devrek Belediyesi hafriyatçıları uyardı
YEREL

DEVREK BELEDİYESİ HAFRİYATÇILARI UYARDI
Çaturoğlu, ressam Osman zeki Oral'ı andı
YEREL

ÇATUROĞLU, RESSAM OSMAN ZEKİ ORAL'I ANDI
Gülüç Belediyesi'nden çocuklara oyun parkı müjdesi
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA OYUN PARKI MÜJDESİ
Ünlü ressam Osman Zeki Oral ölümünün 5. Yılında anıldı
YEREL

ÜNLÜ RESSAM OSMAN ZEKİ ORAL ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA ANILDI
Kdz. Ereğli'de &quot;Çilek Kafe&quot; yaz kış hizmet verecek
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE "ÇİLEK KAFE" YAZ KIŞ HİZMET VERECEK
Başkan Uysal Ereğli halkını Mayıs ayındaki etkinliklere davet etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL EREĞLİ HALKINI MAYIS AYINDAKİ ETKİNLİKLERE DAVET ETTİ
Kdz. Ereğli MYO öğrencileri bahar şenlikleri ile eğleniyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ MYO ÖĞRENCİLERİ BAHAR ŞENLİKLERİ İLE EĞLENİYOR
Esas 67 Burda'dan Dilek Ağacı etkinliği
YEREL

ESAS 67 BURDA'DAN DİLEK AĞACI ETKİNLİĞİ
&quot;Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi&quot; devam ediyor
YEREL

"KARAELMAS DİYARININ KEŞFEDİLMEMİŞ CEVHERLERİ İŞ HAYATINDA PROJESİ" DEVAM EDİYOR
BEÜ'den &quot;Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları&quot; konferansı
YEREL

BEÜ'DEN "GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI" KONFERANSI
İlkokul öğrencilerine diş sağlığını anlatıp hediyeler verdiler
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DİŞ SAĞLIĞINI ANLATIP HEDİYELER VERDİLER
Zonguldak'ta yoğun sis
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...