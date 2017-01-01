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Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Demirtaş ziyarette yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken "Kazanan Ereğli olsun" dedi.

Kdz. Ereğli MHP'de geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yapılan olağan kongrede başkanlığa seçilen Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretleri çerçevesinde bu gün Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamlarında ziyaret etti.



Madenoğlu ile Camgöz başarı diledi

Demirtürk ve ekibi ilk olarak Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz'e ziyaret gerçekleştirdi. Başsavcı Camgöz, göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk'te protokol ziyaretleri çerçevesinde Başsavcılığı da ziyaret ettiklerini belirterek kendilerini kabulünden dolayı Camgöz'e teşekkür etti.

Demirtürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Madenoğlu Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak kendilerine seçildikleri yeni görevlerinde başarılar diledi.



Demirtaş "Kazanan Ereğli olsun"

Demirtürk ve ekibi bu gün son olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş birlik ve beraberlik mesajları verdi. Siyasi parti ve siyasi görüş ayırt etmeden Ereğli geneli için atılacak her adımda destek olmaya hazır olduğunu dile getiren Demirtaş "Allah sizlere birlik ve beraberlik içerisinde güle güle çalışmak nasip etsin. Başta Başkanımız Rahman Demirtürk olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Nazik ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ereğli'ye hizmet noktasında MHP, DSP, AK Parti ayrımı gözetmeden birlik ve beraberlik içerisinde abi kardeş gibi çalışmamız lazım. Bizlerin peşinden evlatlarımız yetişiyor. Onlara güzel bir gelecek hazırlamamız lazım. 2014'te biz seçildik, dosyayı kapattık, 'Biz herkesin başkanıyız' dedik. İnsanların fikir ve düşüncelerine saygı göstermek lazım. Beş parmağın beşi bir değil, herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ereğli'nin ortak çıkarına ne varsa onun etrafında olmamız lazım. Kazanan Ereğli, kazanan geleceğimiz çocuklarımız olsun. Ben bu düşüncelerle burada görev yapmaya çalışıyorum" dedi.



Demirtürk "Hizmet edeni takdir etmek lazım"

Başkan Demirtaş'ın görüşlerine katıldığını ifade eden MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'te konuşmasında Ereğli'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre tavır ortaya koyacaklarını anlattı. Demirtürk konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. O yüzden bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun hizmet önemli. Buradaki hizmetleriniz güzel. Toplumda sizinle ilgili düşünce tabi ki olumlu ve güzel. Hizmet edeni takdir etmek lazım."

Ziyaretin ardından Başkan Demirtaş, MHP heyeti ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

(VK-OA-Y)



05.05.2017 20:49:12 TSI

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