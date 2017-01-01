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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:31
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Onur Erden
SİVAS (İHA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre hafta sonunda Sivas'ta yeni bir yağışlı havanın etkisine girilmesi ile kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Uyarıda Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın önümüzdeki hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Yağışların, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin güney kesimlerinde, Pazar günü ise Kayseri'nin doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde yer yer etkili olması beklendiği ifade edildi.
Rüzgarın bölge genelinde, Pazartesi ve Salı günleri güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.
(UY-Y)

05.05.2017 21:40:12 TSI
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