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Alıcık; "Trafik sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz"

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:54
Alıcık; "Trafik sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz"
Alıcık; "Trafik sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz"

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1-7 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Trafik çağımızın en önemli sorunlarından birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Alıcık "Trafik kazaları dikkatsizlik, kendine fazla güvenme, trafik kurallarına uymamak, uykusuzluk ve alkol kullanma gibi nedenlerden meydana gelmektedir. Ülkeler, bu sorunu çözmek için bütün kurum ve kuruluşları ile büyük gayret göstermektedir " ifadelerini kullandı.
Trafik Haftasının her yıl Mayıs ayının ilk haftasını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek, trafik konusunda yaşanan sorunlarla ilgili toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlanmakta olduğunu hatırlatan Alıcık, "Bu sebeple, Trafik haftası boyunca okullarımızda, kurumlarımızda, yazılı ve görsel basınımızda yapılacak bilinçlendirici etkinlikler büyük önem arz etmektedir. Bizler, kendimiz için olduğu kadar başkalarının güvenliği için de trafik konusunda duyarlı davranmak zorundayız. İhlal ettiğimiz bir trafik kuralı nedeniyle, eğer bir yakınımıza veya hiç tanımadığımız bir masuma zarar gelirse, bunun vicdan azabını ömür boyunca yaşayacağımızı unutmamalıyız. Trafik hayattır, Hem kendimiz hem de başkalarının hayatını riske atmamak ve trafik kurallarına riayet etmenin bizim için bir vatandaşlık görevi olduğu bilinciyle trafik kurallarına toplum olarak hepimiz uyalım, uymayanları uyaralım. Tüm insanlığın kazasız bir hayat sürmelerini diliyorum" dedi.
(MB-Y)

05.05.2017 22:04:02 TSI
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