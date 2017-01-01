YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta 177 polisle güven huzur operasyonu

Sivas'ta 177 polisle güven huzur operasyonu



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 177 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda 196 şahıs sorgulanırken aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen 'Sivas Güven Huzur Operasyonları' kapsamında 177 polisin katılımıyla il merkezinde 13 umuma açık yerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 196 şahıs sorgulanırken aranması olan 1 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında 5 şahsa 545 lira idari para cezası uygulanırken 3 işyerine sigara içmekten 1 işyerine ise mesul müdürü bulunmadığı için işlem yapıldı.

(UY-ÖZ-Y)



05.05.2017 22:04:23 TSI

NNNN

