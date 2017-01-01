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Şehreküstü Camii'nde Kur'an-ı kerim ziyafeti



Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Bursa'da, Osmangazi Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı kerim ziyafeti Şehreküstü Camii'nde gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesi Şehreküstü Camii'nde gerçekleştirilen programa dünya birincileri Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii imamı Ali Tel ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Yaşar Çuhadar katıldı. Şehreküstü Camii imamı Lütfi Taşci ve müezzini Yunus Derdiyok da Kur'an-ı kerim tilavet etti. Bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

(AY-MŞ)



05.05.2017 22:21:52 TSI

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