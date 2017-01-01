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TBMM Başkan Vekili Aydın'dan Avrupa'ya demokrasi dersi

05 Mayıs 2017 Cuma, 23:11
TBMM Başkan Vekili Aydın'dan Avrupa'ya demokrasi dersi
TBMM Başkan Vekili Aydın'dan Avrupa'ya demokrasi dersi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Kahta ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara teşekkür etti.
AK Parti Kahta ilçe Teşkilatında düzenlenen teşekkür programında Kahta ilçesinin 16 Nisan referandumunda tarih yazdığını belirten Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Kahta ilçemiz 16 Nisan'da yüzde 84'lük bir evet oyu ile tarihteki yerini aldı. Böylesine anlamlı bir referandumunda yüksek katılım oyu yeni anayasasına evet yönünde oyunu verdi. Bundan sonrada tarih yazmaya devam edecek. Bugün bütün Avrupa ülkeleri ve ülkemizde ki terör örgütleri milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak istedi. Bozmak içinde birçok oyunlara başvurdu. Ama Kahta ilçemiz ve milletimizin bu oyunlara gelmeyerek gereken cevabı verdi" dedi.
Bundan sonraki süreçte Türkiye'yi daha güçlü liderlerin yöneteceğini belirten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "16 Nisan Türkiye için bir milattır. Milletimiz, 16 Nisan bütün dünyaya bu millete nereden gelirse gelsin kimlerle birlikte saldırırsa saldırsın bu milletin daha çok kenetleneceğini gösterdi. Sadece AK Partinin, Türkiye'nin ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı 21 Nisan tarihinde partimizin bir kez daha genel başkanı seçeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkasında partisin gücü en azından yüzde 51'in gücü, halkın büyük bir oranda desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen liderler çok daha güçlü bir şekilde pek çok sorunu çözecek. İsviçre'deki referandum yüzde 50. 3 ile Avrupa da demokrasi oluyor da bizdeki yüzde 51. 4 demokrasi olmuyor mu? Hırvatistan da yüzde 50. 7 ile Cumhurbaşkanı seçti. Polonya 2015 yılında 51. 5 ile cumhurbaşkanını seçti. Onlarda katılım oranı yüzde 50 geçmediği halde bizde ise bu halkın yüzde 80'inden fazlası sandığa gidiyor. Nerede sizin demokrasi anlayışınız. Onlar, milletin iradesi istedikleri yönde tecelli etmeyince ortalı karıştırmaya çalışıyor. Paris'te, Bürükselde bir terör olayı olduğunda bütün dünya teröre karşı ortak tavır sergiliyor. Ey demokrasinin başı olduğunu söyleyen ülkeler siz Halep'teki, Arakanda'ki, Gazze'deki teröre karşı neden sessiz kalıyorsunuz, Neden sağır ve körü oynuyorsunuz, Ankara'da, İstanbul'da patlayan bombalarla şehit olan kardeşlerimizi neden görmüyorsunuz da onları şehit edenlere kendi başkentiniz de neden mitingler düzenliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler amacını yitirdiği söyleyen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Bütün dünya meselelerini çözmek konusunda aciz kaldı. Çözmekte istememiştir. Çünkü bütün dünya bir tarafa o beş ülkeden birinin iki dudağı arasında ki söz bir tarafa. Bütün dünya bir karar alsa bile o beş ülkeden biri veto etti mi, diğer ülkeler hiç bir şey yapamıyor. Dünya bu kadar adaletsiz olabilir mi, Birleşmiş Milletler bu kadar adaletsiz olabilir mi. İşte onların bahsettiği demokrasi anlayışı budur. Onlar bu adaletsizliğe karşı dik duran güçlü bir Türkiye istemiyor. Bizler kendi kaderimizi kendi tayin ettiğimiz ölçüde bu ülkenin menfaati için atılması gereken ne adım var ise kararlı bir şekilde adım atacağız. Bizim için as olan memleket meselesidir, millet meselesidir" şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen programa TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Adnan Boynukara, Salih Fırat, Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Ramazan Yavuz, parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
(HT-OE-Y)

05.05.2017 23:19:48 TSI
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