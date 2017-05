YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Müzikalden Müzikale' izleyicilerden tam not aldı

'Müzikalden Müzikale' izleyicilerden tam not aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından sahnelenen "Müzikalden Müzikale" adlı müzikli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından sahnelenen "Müzikalden Müzikale" adlı müzikli tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Şan Eğitmeni Okt. Olcay Şahin'in yönetmenliğini yaptığı müzikalde "Sound of Music Müzikali", "Cabaret Müzikali", "Grease Müzikali" ve "Kanto Müzikali" olmak üzere dört ayrı eser canlandırıldı. "So Long Frewell", "Two Ladies", "Summer Night" gibi yabancı şarkıların yanı sıra "Yandım Çavuş" , "Entarisi Ala Benziyor", "Oy Trabzon" gibi yerli parçalar da Okt. Olcay Şahin ve Öğr. Gör. Vasfi Çilingir'in de katkılarıyla seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan müzikal, Şahin'in müzikalin sahnelenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etmesiyle son buldu.

(MB-Y)



06.05.2017 07:33:30 TSI

NNNN