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Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:25
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Çalıştayının açılış töreni 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olan Efeler Belediyesi geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Sanat Festivali'nin bu yıl ikincisini düzenleyecek. Sanat Danışmanlığını Burak Erim'in yapacak olduğu çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay küratör görevini üstlenecek. Resim, baskı ve heykel dalında 6 ayrı ülkeden 9 yabancı 13 ayrı şehirden 24 sanatçı olmak üzere toplam 33 sanatçının katılacağı çalıştayın açılış töreni 8 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de Saklı Bahçe Restoranda gerçekleştirilecek. 11 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezindeki panel ile devam edecek olan 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 12 Mayıs Cuma günü Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde saat 18.00'de açılacak olan ve sanatçıların eserlerinden oluşacağı sergi ile son bulacak.

Çalıştayın açılış törenine ve sonrasında düzenlenecek olan etkinliklere tüm sanatseverleri davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak sanat ve sanatçıya verdiğimiz destek ile bugüne kadar güzel işler başardık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız Uluslararası Sanat Çalıştayları ile kentimizdeki, ülkemizdeki ve yurtdışından gelen sanatçılarımızı bir araya getiriyoruz. Katılımcı tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.
(MU-MB-Y)

06.05.2017 07:33:52 TSI
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