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Başaralı öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Anadolu Lisesi müdürü, beden eğitimi öğretmenleri, antrenör, halk oyunlarında ve tekvandoda dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ı ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrencilerin yarışmalarda aldıkları dereceler ile hem kendilerinin hem okulların hem de Kırklareli'nin başarılarına katkı sağladıklarını ifade etti.

Ziyarette başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Aşım, başarılarının devamını dileyerek, sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsediklerini akademik başarının yanı sıra ile kazandırılan sportif ve kültürel faaliyetlerdeki derecelerin de kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kocaeli Valiliği, İzmit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası 29 Nisan 2017 Cumartesi günü yapıldı. Şampiyonaya 24 ilden 31 takım ve 699 sporcu katıldı. Şampiyonada 93 idareci-çalıştırıcı, 70 müzisyen, 25 hakem ve 15 teknik personel de görev yaptı. Düzenlemeli dalda Türkiye finallerine kalan 11 ekibin arasından Kırklareli Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi Türkiye ikincisi oldu. Kırklareli Anadolu Lisesi öğrencisi Seray Oğuz ise, 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde Adana'da yapılan 'Genç Kızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 59 Kilo'da Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

(KA-MEF-Y)



06.05.2017 08:46:27 TSI

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