Göreme'de fotoğraf sergisi açılışı yapıldı

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Göreme beldesinde bir at çiftliğinde fotoğraf sanatçısı Fatih Tezcan'ın 'At Love You' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sergisinin açılışına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, kamu kurum personelleri ve davetliler katıldı. Sergilenen fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Aktaş, Kapadokya'nın merkezinde Göreme'de yıl içerisinde zaman zaman bu tür sergi ve etkinliklerin yöre turizmini destekler nitelikte olduğunu dile getirerek fotoğraf sanatçısı Tezcan'a fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade etti çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Güzel Atlar Ülkesi diyarı diye bilinen Kapadokya da fotoğraf sanatçısı Tezcan'ın Kapadokya'ya özgü çeşitli at fotoğraflarının yer aldığı sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

06.05.2017 08:50:37 TSI

