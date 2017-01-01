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Nevşehir'de okul ve cami yapımı için protokol imzalandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:42
Nevşehir'de okul ve cami yapımı için protokol imzalandı
Nevşehir'de okul ve cami yapımı için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve hayırsever Asım Atabilen Esentepe mahallesinde yeri Nevşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen taşınmaz üzerine yapılacak olan ilkokul ve cami yapımı için protokol imzalandı.
Nevşehir'in hayırseverleri ile ünlü olduğunu belirten Vali Aktaş, "Bugün burada devlet millet dayanışması bir kez daha sergileniyor. Girişimde bulunulan bu hizmetler gösteriyor ki hayırsever vatandaşlarımızın imkânları ölçüsünde vatanı ve milletinin faydasına yapılacak her türlü hayırlı hizmetlerde bende varım ifadesinin göstergesidir. Bu duygularla değerli hayırsever Atabilen ailesini yaptıracakları bu hayırlı yatırımlarından dolayı kutluyor ve protokol imza törenine katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Nevşehir Valiliği'nde düzenlenen imza törenine, Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Müftü Yakup Öztürk katıldı.
(COŞ-SK)

06.05.2017 08:51:44 TSI
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