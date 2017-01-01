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Nevşehir'de FETÖ'dan 2 kişi tutuklandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:44
Nevşehir'de FETÖ'dan 2 kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir polisi olmak üzere iki kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan polis Mustafa Ş. ve işçi Musa P. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.
(COŞ-SK)

06.05.2017 08:53:16 TSI
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