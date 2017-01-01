YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir'de FETÖ'dan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 kişi tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir polisi olmak üzere iki kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan polis Mustafa Ş. ve işçi Musa P. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.

(COŞ-SK)



06.05.2017 08:53:16 TSI

NNNN

