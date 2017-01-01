Artan yemekler hayvan barınağına
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Kültür Fen ve Anadolu Lisesinin başlatmış olduğu "Duyarlı olalım, olduralım" kampanyası çerçevesinde artan yemekler Düzce Belediyesi hayvan barınağı misafirlerine gönderiliyor.
Kültür Fen Lisesi Müdürü Hülya Katanalp Biroğul ve 12. Sınıf öğrencisi Rumeysa Aslan'ın önderliğinden başlatılan Duyarlı olalım olduralım kampanyası ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde eğitim kurumlarında artan yemekler Düzce Belediyesi hayvan barınağında kalan misafirleri sevindirdi. Kampanya ile sevimli patiler sevgiyle karınlarını doyurmuş oldu.
(AY)
06.05.2017 09:19:20 TSI
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